インナージャーニーが、メジャーデビューシングル「Toi toi toi !」を本日配信リリースし、MVを公開した。今作は、「うまくいくよ！」という幸運を祈るドイツ語のおまじないの言葉に着想を得て、カモシタが書き下ろしたエネルギッシュなロックナンバーだという。MVでは、明るい日差しに包まれた草原の中で演奏するメンバーの姿と、気持ちよさそうに駆け回る子どもたちの様子が映し出されており、身体を動かしたくなるような開放感