山形県や山形市などがシステムの運用を委託する会社が4月、サイバー攻撃を受けた問題で、会社は20日、漏えいが発生したことを裏付ける痕跡が確認されなかったと発表しました。この問題は4月2日、県や山形市などがシステムの運用を委託している山形市のYCC情報システムのファイルサーバーがサイバー攻撃を受け、個人情報が漏えいした可能性があるとされたものです。YCC情報システムは外部の専門機関と連携