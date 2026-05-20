徳島が全国一の生産量を誇るスジアオノリ。芳しい磯の香りが最大の特徴で、最も高級な青のりと言われています。しかし今、そのスジアオノリの収穫量が激減して、関係者たちは危機に陥っています。現状を取材しました。 吉野川河口付近で古くから養殖されてきた県の特産品、スジアオノリ。 アオノリの中では最も味が良いとされていて、高級和菓子や餅などに使用され、徳島が全国一の生産量を誇ります。しかし、そん