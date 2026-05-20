現在、運航を休止している県立中央病院拠点のドクターヘリについて、6月から7月末ごろにかけて一時的に再開する見通しであることが分かりました。これは5月20日の、知事定例会見で明らかになりました。県立中央病院拠点のドクターヘリは、全国的な整備士不足のため委託先が見つからず、2026年4月以降、運航を休止しています。現在はドクターカーの出動を増やしたり、近隣のドクターヘリや消防防災ヘ