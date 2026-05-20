お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが18日、オフィシャルブログを更新。前髪が薄くなってきたという悩みを明かした。 2015年12月に遠藤と結婚し、長男・空楽くん、次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など、日常の様子を発信している。 この日、まさみさんは「ついにきた」というタイトルでブログを更新。「40歳過ぎ