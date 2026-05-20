玄関に行ってみたら、大型犬が靴箱にしていた予想外すぎる行動が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で4万5000回再生を突破し、「見やすくしてくれたんだよねｗ」「満足げで可愛い」といったコメントが寄せられています。 【動画：『なにやら玄関で音がするな』と思い見に行った結果→大型犬が『靴箱』を…まさかの光景】 靴箱の中が丸見えに…！ TikTokアカウント「でか犬さんのもぐもぐたいむ」に