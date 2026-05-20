玄関に行ってみたら、大型犬が靴箱にしていた予想外すぎる行動が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で4万5000回再生を突破し、「見やすくしてくれたんだよねｗ」「満足げで可愛い」といったコメントが寄せられています。

【動画：『なにやら玄関で音がするな』と思い見に行った結果→大型犬が『靴箱』を…まさかの光景】

靴箱の中が丸見えに…！

TikTokアカウント「でか犬さんのもぐもぐたいむ」に投稿されたのは、お家の玄関でのゴールデンレトリバー「マルクル」くんのお姿。飼い主さんは、なにやら音がすると思って玄関へ様子を見に行ってみたのだそう。

すると、玄関で真剣に何かをガジガジしているマルクルくんの姿が。靴箱に目をやると、無惨にも扉の木材が剥がされた状態で床に落ちていて、中の靴が丸見えになっているという衝撃の光景が…！

「破壊神」すぎるワンコ

ショックのあまり、「靴を見やすくしてくれたんだよね、ありがとう…」という感想が浮かんでしまう飼い主さん。通気性抜群すぎる状態になってしまった靴箱を見ていると、思わず笑いが込み上げてしまいます。

現在では、靴箱の扉は殆どが剥がされてしまい、中に入っていた靴も破り散らかされてしまったのだそう。「破壊神」すぎるマルクルくんにより、靴箱は邪魔な置き物と化してしまったんだとか。

咥えていたのは…トイレ用ブラシ

ガジガジしているマルクルくんをよく見ると、咥えているのは靴箱の扉の木材ではなく、なぜかトイレ掃除用のブラシ。なぜ誇らしげにブラシを玄関でガジガジしているのか、理由は誰にも分かりません…。

トイレの掃除用ブラシを咥えるマルクルくんは、とっても満足げな表情。毎日何かしらを破壊しては、飼い主さんの帰宅後にサプライズをくれるという、「有能すぎる」マルクルくんなのでした。

投稿には「見やすくしてくれたんだよねｗ」「楽しそうで草」「破壊神…」「おもろいｗ」「どうやって外したんや」「満足げで可愛い」といったコメントが寄せられています。

マルクルくんの陽気な日常は、TikTokアカウント「でか犬さんのもぐもぐたいむ」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「でか犬さんのもぐもぐたいむ（user76142309702971）」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。