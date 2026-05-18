サッカーの明治安田J2・J3百年構想リーグで、モンテディオ山形は16日、アウェーでJ2の栃木シティと対戦しました。3対0で敗れ3連敗となり、順位も8位に後退しました。前節は逆転負けを喫し、失点を重ねた後半の戦いに課題を残した、白のユニフォームモンテディオ。ゴール裏のサポーターは、「走る、闘う、泥臭い山形を取り戻せ」の横断幕を掲げて声援を送りました。試合は、開始直後から