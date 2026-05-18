ファミリーマート（東京都港区）が、Nintendo Switch2向けゲームソフト「ヨッシーとフカシギの図鑑」（5月21日発売、任天堂）のキャンペーンを5月19日から期間限定で実施します。【えっ！】かわいすぎるんですけど！ピンクヨッシー＆みずいろヨッシーも！全グッズを一挙にチェック！キャンペーンでは、対象商品を2品購入するごとに、キャンペーンオリジナルデザインの豆皿（4種）がランダムで1個もらえます。さらに、期間