ファミリーマート（東京都港区）が、Nintendo Switch2向けゲームソフト「ヨッシーとフカシギの図鑑」（5月21日発売、任天堂）のキャンペーンを5月19日から期間限定で実施します。

【えっ！】かわいすぎるんですけど！ ピンクヨッシー＆みずいろヨッシーも！ 全グッズを一挙にチェック！

キャンペーンでは、対象商品を2品購入するごとに、キャンペーンオリジナルデザインの豆皿（4種）がランダムで1個もらえます。さらに、期間中、「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる「ファミペイスタンプキャンペーン」も実施。スタンプを5個ためると「ぬいぐるみ8色セット」、立体パズル「クムクムパズル8色セット」のどちらかに応募することができ、抽選で計40人に当たります。

さらに「ヨッシーとフカシギの図鑑」のダウンロードカード（6980円、以下、税込み）を購入すると、特設サイトで応募すると、「おやすみヨッシーのぬいぐるみ ピンク」が抽選で150人に当たるキャンペーンも実施。

また、同月20日から「スーパーマリオ クムクムパズル ヨッシー」（3色展開、各種2090円）、「スーパーマリオ バスボール」（528円）、ぬいぐるみ「スーパーマリオ ALL STAR COLLECTION」（3色展開、各種1980円）がグッズとして販売。同月23日からは「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」（750円）が登場します。

任天堂のスマートフォン向けアプリ「Nintendo Store」で、キャンペーン期間中にファミリーマート店頭で「GPSチェックイン」を行うと、限定デザインの壁紙をもらうこともできます。