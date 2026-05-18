SVリーグ男子チャンピオンシップファイナルバレーボールのSVリーグは17日、横浜アリーナで男子チャンピオンシップファイナル（決勝）の第3戦が行われ、レギュラーシーズン2位の大阪ブルテオンが同首位のサントリーサンバーズ大阪に3-0（25-22、25-20、25-18）でストレート勝ち。2勝1敗として悲願の初優勝を果たした。アウトサイドヒッターの主将・西田有志は15得点で優勝に貢献し、試合後は涙。その裏には女子元日本代表の妻・古