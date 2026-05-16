前回 1等「水龍降臨」（片桐康博） 富岡八幡宮は、「御鎮座四百年記念 富岡八幡宮 八幡祭り写真コンテスト」を開催する。応募期間は8月17日（月）～9月15日（火）。 8月12日（水）～16日（日）に開催される富岡八幡宮例大祭（深川八幡祭り）を題材にした作品を募集する。 審査委員長は、富岡八幡宮の公式写真家、佐藤倫子氏。 前回 2等「恍惚の永代橋」（近藤晃次） 前回 3等「光のシャワӦ