インスタグラムを更新フィギュアスケート女子の2018年平昌五輪金メダリスト、アリーナ・ザギトワ（ロシア）が日本時間15日、自身のインスタグラムを更新。上海のディズニーランドを満喫する写真を公開すると、ファンを「幸せそう！」と歓喜させている。ザギトワは、白いTシャツにデニムのショートパンツという涼しげな装い。サングラスをかけて満面の笑みを浮かべた。パーク内を歩く姿のほか、茶色いシャツを着た男性に肩車を