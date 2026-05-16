チュニジアサッカー連盟は15日、北中米ワールドカップに臨むチュニジア代表メンバー26人を発表した。昨年11月以来の復帰を目指したガンバ大阪所属のFWイッサム・ジェバリは落選し、2大会連続のW杯出場とはならなかった。チュニジアは日本と同じF組に入っており、グループリーグ第2戦で日本代表と対戦。欧州5大リーグでプレーするMFハンニバル・メイブリ(バーンリー)、MFエリス・スキリ(フランクフルト)、MFラニ・ケディラ(ウニ