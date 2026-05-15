W杯本大会メンバー発表日本サッカー協会は15日、来月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー26人を発表した。個人名を読み上げた森保一監督の目に、涙が滲む場面も。落選した選手への想いが溢れたシーンにファンも反応を寄せている。日本は8大会連続8回目のW杯出場。前回のカタール大会にも出場した久保建英（レアル・ソシエダ）、堂安律（フランクフルト）、伊東純也（ヘンク）らが順当に選出され、39