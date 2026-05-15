W杯本大会メンバー発表

日本サッカー協会は15日、来月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー26人を発表した。個人名を読み上げた森保一監督の目に、涙が滲む場面も。落選した選手への想いが溢れたシーンにファンも反応を寄せている。

日本は8大会連続8回目のW杯出場。前回のカタール大会にも出場した久保建英（レアル・ソシエダ）、堂安律（フランクフルト）、伊東純也（ヘンク）らが順当に選出され、39歳の長友佑都（FC東京）は日本歴代単独最多の5大会連続となる。

一方で昨年12月に左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負った南野拓実（ASモナコ）、9日に行われたイングランド・プレミアリーグのウォルバーハンプトン戦で左太もも裏付近を負傷した三笘薫（ブライトン）は無念のメンバー外となった。

森保監督は、メンバー発表後にはうっすらと涙を見せた。質疑応答で涙の訳を問われると、「W杯の舞台に立ちたいと思っていてもその想いをかなえてあげられなかったというところで、感情の部分で少しコントロールできない部分があった」と、その胸中を語っている。

会見は協会公式YouTubeなどで配信。指揮官の涙の理由を知ったファンからは「相当の覚悟があってのこの涙やと思うと、感謝しかない」「私もいつも発表の時泣いちゃう」「森保の涙切なすぎる」「この人のこういうところが好き」「思いを馳せてしまって涙出るわ」といった声があがっていた。

世界ランク18位の日本代表は14日（日本時間15日）の1次リーグ初戦で同7位のオランダと激突。その後に同44位のチュニジア、同38位スウェーデンとも対戦する。



（THE ANSWER編集部）