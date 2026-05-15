元Blind Channel のヴォーカル ヨエル・ホッカと元The Rasmusのギタリスト パウリ・ランタサルミがTikTokで1.4ミリオン以上のフォローワーを持つ若手人気ドラマー イミ・アスラクを迎え結成した新プロジェクトHOKKAから待望のデビューアルバム『Via Miseria IV』が4月24日Nuclear Blastよりリリースになり、フィンランドのオフィシャル・フィジカルアルバムチャート初登場1位、ストリーミングも含む総合アルバムチャート3位にチャ