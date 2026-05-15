北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバーが発表された日本サッカー協会（JFA）は5月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバーを発表した。今回の選出では、FW塩貝健人（ヴォルフスブルク）らがサプライズ選出され、大きな注目を集めている。塩貝は2005年3月26日生まれの21歳。東京都出身で、横浜FCジュニアユースから國學院大學久我山高校を経て、慶應義塾大学へ進学した。横浜F・マリノスの特別指定選手