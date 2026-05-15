AI開発企業のXAIがコーディングエージェントCLI(コマンドラインインターフェイス)ツール「Grok Build」の初期ベータ版を日本時間の2026年5月15日にリリースしました。Grok Build Beta | xAIhttps://x.ai/cliAn early beta of Grok Build, an agentic CLI for coding, building apps, and automating workflows is now available for SuperGrok Heavy subscribers.Through this early beta, we will improve the model and product