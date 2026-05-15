14日午前。中国・北京で、習近平国家主席の出迎えをうけ、握手を交わすトランプ大統領。全世界が注目する「米中首脳会談」。その前に歓迎式典が行われました。子どもたちが花や国旗を持ち飛び跳ねながら「歓迎」。トランプ大統領も立ち止まり、拍手をして応えていました。歓迎式典が終わると、ともに米中首脳会談に向かいます。会談の冒頭、習近平国家主席は、「両国関係の安定は世界にとってプラスパートナーになるべ