2026年8月16日（日）に愛媛県武道館にて開催を予定している『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、SBI証券 presents TGC 松山 2026）が追加情報を発表した。

『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』

メインアーティスト第1発表

大注目のメインアーティスト第1弾に…「瀬戸内」エリアを本拠地とし、「1つの海、7つの県」を中心に活動するAKB48グループ初の広域アイドルグループSTU48が決定！来月2026年6月には全国ツアー『STU48 Live Tour 2026』をスタート、来年2027年には結成10周年を控える、瀬戸内エリアを代表するアーティストが、TGC松山を2開催連続で盛り上げる。

さらに…アソビシステムによる、アイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」より誕生した7人組アイドルグループで、TGC松山初出演となるSWEET STEADYがメインアーティストに決定！先月2026年4月には、デビュー2周年を記念して、幕張メッセにて『SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE 「SWEET STEP」』を開催。同グループが持つ全楽曲を披露し、2日間でのべ1万人を動員！2026年8月には、同グループ史上初となるアリーナ単独ライブも控えるなど、「着実に（STEADY）」一歩ずつ成長し続けている「かわいい（SWEET）」花束のような彼女たちが魅せる、TGC松山初パフォーマンスに期待が高まる。

ゲストモデルには、先月2026年4月29日（水・祝）公開の映画『アギトー超能力戦争ー』にて、メインキャストとして映画初出演を果たしたゆうちゃみに加えて、小國舞羽、りんか、TGC松山初出演となる米澤りあら、Z世代を中心にカリスマ的人気を誇る大人気インフルエンサー3名、さらに、国民的タレント王林、SNS総フォロワー数300万人超えのZ世代を牽引するトレンドセッターとうあ、5人組ボーイズグループWILD BLUEから、リーダーで、映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』やドラマ『バッドチョイス・グッドラブ』出演をはじめ、俳優としても活躍する山下幸輝と、TGC松山初出演となる鈴陽向、そして、朝ドラ出演に続き、現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』出演を果たした大注目の若手俳優で、愛媛県出身の松本怜生（TGC松山初出演）のゲスト出演も決定した。

今後の追加情報もお見逃しなく！

イベント概要

【 SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要 】

●日時

2026年8月16日（日） 開場12:00 開演13:00 終演17:00（予定）

●会場

愛媛県武道館（〒790-0948 愛媛県松山市市坪西町551）

●チケット

【入場料（税込）】

アリーナ席：先行販売：15,000円、一般販売：15,500円、TGC CARD割引：2,500円 / お土産袋・応援グッズ付

スタンド席：先行販売：10,000円、一般販売：10,500円、TGC CARD割引：1,500円 / お土産袋・応援グッズ付

※4歳以上はチケットが必要

【先行販売】2026年04月25日（土）10:00〜

TGC CARD先行：2026年05月09日（土）10:00〜06月26日（金）23:59 ※先着 ※TGC CARD割引対象

ドコモ回線契約者先行：2026年05月09日（土）10:00〜05月22日（金）23:59 ※先着

TGC公式LINE先行（第一弾）：2026年05月16日（土）10:00〜06月05日（金）23:59 ※先着

dポイントクラブ会員先行：2026年05月23日（土）10:00〜06月26日（金）23:59 ※先着

TGC公式LINE先行（第二弾）：2026年06月06日（土）10:00〜06月26日（金）23:59 ※先着

イープラス先行：2026年06月06日（土）10:00〜06月26日（金）23:59 ※先着

※順次予約・販売開始

【一般販売】2026年06月27日（土）10:00〜

※先着・売り切れ次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

イープラス（https://eplus.jp/qa/）

●ゲストモデル

嵐莉菜、稲垣姫菜、小國舞羽、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、さくら、鶴嶋乃愛、長浜広奈、なごみ、那須ほほみ、希空、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、矢吹奈子、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか 他 ※50音順

●ゲスト

王林、鈴陽向（WILD BLUE）、とうあ、松本怜生、山下幸輝（WILD BLUE） 他 ※50音順

●メインアーティスト

STU48、SWEET STEADY 他 ※50音順

●公式サイト

『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト