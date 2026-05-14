ジャイアンツ戦で今季4度目の投手専念【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地でのドジャース戦に先発登板。7回を無失点に抑えた。7回は2人の走者を背負う場面があったが、相手チームが痛恨のミス。地元放送局も大いに沸き立った。6回まで無失点と圧倒的なピッチングを披露していた大谷は、7回のマウンドに上がった。しかし1死からアダメスと