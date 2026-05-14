セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「セブン‐イレブンよくばりサンド」シリーズの新商品「チョコチップ＆ホイップ」を5月20日から順次発売します。【えっ！】おいしそう！まだまだ、あるぞ！「セブン−イレブン」の新商品“230円”スイーツがコレです！スイーツサンドには専用の「もも色のパン」を使用し、具のホイップクリームには、チョコチップを入れ、表面にはあえて薄く削った「シェイブショコラ（