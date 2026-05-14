セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「セブン‐イレブンよくばりサンド」シリーズの新商品「チョコチップ＆ホイップ」を5月20日から順次発売します。

【えっ！】おいしそう！ まだまだ、あるぞ！ 「セブン−イレブン」の新商品 “230円”スイーツがコレです！

スイーツサンドには専用の「もも色のパン」を使用し、具のホイップクリームには、チョコチップを入れ、表面にはあえて薄く削った「シェイブショコラ（削りチョコレート）」をぜいたくにトッピングし、食感のアクセントが楽しめます。

同商品の担当者は「移動中など、スプーンや大きな容器が使いにくい場面でも、手軽にスイーツを楽しみたいという日常のニーズに寄り添い開発しました」と経緯を説明しつつ、「片手で食べられる手軽さと甘いものを食べたいというスイーツニーズに応えられる満足感を両立させています。見た目の華やかさにもこだわり、自分へのちょっとしたご褒美として、手に取る瞬間からわくわくしていただけるような一品です。本商品で、皆さまに少しでも幸せを感じていただけるとうれしいです」とコメントを寄せています。