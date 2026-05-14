レッドソックスが「ONE PIECE Theme Night」を開催吉田正尚外野手が所属するレッドソックスは12日（日本時間13日）、本拠地のフィリーズ戦で人気企画「ONE PIECE Theme Night」を開催した。日本が生んだ人気アニメの企画に、フェンウェイパークのファンは大興奮となったようだ。特別チケット購入者には、主人公のモンキー・D・ルフィがレッドソックスのユニホームを着用したデザインの「Red Sox × ONE PIECE」限定ジャケット