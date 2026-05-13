お金の使い方やかけどころを見直し、暮らしが好転した事例を紹介します。夫・3人の子どもとの5人家族で、ライフオーガナイザー2級のharuさん（現在40代）のケースです。ここでは、haruさんがこの10年間で見直し、ムダな出費防止につながっていると実感した「小さな習慣」3つについて語ります。1：ペットボトルをやめて水筒を持ち歩くように外出のたびに、買っていたペットボトル飲料。1本は数百円でも、それが度々となると意外と大