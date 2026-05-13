吉澤嘉代子が、2026年5月1日NHK大阪ホール、5月9日NHKホールにて＜吉澤嘉代子 幽霊家族 “Ghost Family Tour”＞を開催した。3月にリリースした5年ぶり6枚目のフルアルバム『幽霊家族』を携え開催された本公演。自身最大規模となった東京NHKホールでのツアー最終公演のライブレポートが到着した。本ツアーのセットリストプレイリストも公開されているので、ライブの余韻とともにお楽しみいただきたい。◆＜幽霊家族”Ghost Family