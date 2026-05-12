日本ハム伊藤大海がリーグトップの4勝目オリックスは2-0で楽天に勝利した。先発の九里亜蓮投手は、2回、2死一、二塁からYG安田捕手の安打を浴びるも、中川圭太内野手の好返球に助けられ無失点で切り抜ける。4回の2死満塁も無失点で凌いだ。打線は4回、渡部遼人外野手の安打から西川龍馬外野手と太田椋内野手の適時打で2点を先制。九里亜蓮投手は6回2/3を無失点に抑え3勝目を挙げた。その後は吉田輝星投手、椋木蓮投手、アンド