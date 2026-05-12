6回2安打無失点で4勝目■DeNA 3ー1 中日（12日・横浜）DeNAの東克樹投手が12日、横浜スタジアムで行われた中日戦に先発し、6回2安打無失点の好投で4勝目を挙げた。試合前には“相棒”だった山本祐大捕手のソフトバンクへのトレードが成立。松尾汐恩捕手とのコンビで勝利を飾った。東は適時打の蛯名、21歳の松尾ともにヒーローインタビューに登場。お立ち台では「緊張しながらのマウンドだったんですけど、汐恩がいいリードをし