ジャイアンツとの4連戦がスタート【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間12日・ロサンゼルス）ドジャースは11日（日本時間12日）、本拠地ジャイアンツ戦のスタメンを発表。大谷翔平投手は「1番・指名打者」で出場。ムーキー・ベッツ内野手がIL（負傷者リスト）から復帰し、ラインナップに入った。大谷は前日の本拠地ブレーブス戦で4打数無安打に終わり、打率は.241に下がった。10試合46打席で本塁打なしとなっている。