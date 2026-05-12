井口資仁氏が語る「自分のベストなスイング」NPBやMLBで活躍した井口資仁氏が、子どもたちに向けた練習法について語った。日米通算2254安打を放った名選手が伝えたのは、限られた環境でもバッティングの質を高められる工夫について。自身の経験を踏まえて持論を展開した。井口氏は練習環境を確保できる子どもばかりではない現実に目を向け、その上で伝えたのは素振りの価値の見直しだ。「自分の中でしっかりイメージして素振り