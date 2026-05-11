全国各地のご当地グルメを集めた「シューイチ全国うまいもの博」が5月9日から高知大丸で始まっています。初回にご紹介するのは「初登場のお店」です。高知大丸で9日から始まった「シューイチ全国うまいもの博」は、日本テレビ系列の放送局が厳選した 行列ができる名店の商品や話題のスイーツなどを集めた人気のイベントです。2026年は高知初登場の5店を含む27店が出店しています。①【おきな屋・赤い林檎（