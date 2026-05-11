トリップドットコム（Trip.com）は、「初夏の感謝SALE」を5月11日から17日まで実施する。国内外の航空券やホテル、遊び・体験商品などを限定価格で販売する。対象出発日は8月31日までの商品が中心で、期間中に総額1,000万円分のクーポンを配布する。東京、福岡、那覇のホテルを対象にした5,900円のワンプライス宿泊プランや、東京〜沖縄/那覇間の航空券とホテルを組み合わせたセット商品を9,900円から用意する。対象ホテルはKOKO H