3打数1安打で打率.232、OPS.920【MLB】Wソックス 2-1 マリナーズ（日本時間10日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は10日（日本時間11日）、本拠地のマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、7回に中前打を放って3打数1安打だった。打率.232、OPS.920に。チームは逆転勝ちで2連勝を飾った。存在感で勝利を呼び込んだ。同点に追いついた8回1死三塁では申告敬遠で勝負を避けられた。それでも、続くバルガスが勝ち越し