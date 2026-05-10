鷹の周東がホームスチール成功10日、パーソル パ・リーグ公式戦3試合が行われた。ソフトバンクは8-3でロッテに快勝。先発の前田悠伍投手は5回2失点で今季初勝利をあげた。打線は3回、周東佑京外野手の適時三塁打とホームスチールで同点にすると、4回に栗原陵矢内野手の10号ソロで勝ち越し。その後も山川穂高内野手の9号3ランなどで加点した。敗れたロッテは先発の毛利海大投手が4.1回5失点と崩れた。西武は6-1で楽天を下し、4