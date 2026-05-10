アトレティコ・マドリードが、スポルティングCPに所属するウルグアイ代表DFマクシミリアーノ・アラウホ（26）の獲得に興味を持っているようだ。母国のモンテビデオ・ワンダラーズでプロキャリアをスタートさせたアラウホは、メキシコクラブでのプレイを経て、2024年夏にスポルティングへ加入。今季は左サイドバックを主戦場に公式戦44試合に出場し、7ゴール4アシストを記録している。スペイン『AS』によれば、今夏に左サイドバック