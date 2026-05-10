楽天は先発の藤原聡大が7回5失点10日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦3試合が行われた。西武は6-2で中日に勝利した。先発の武内夏暉投手が3回無失点、2番手の松本航投手も5.1回を3安打8奪三振2失点の好投を披露。打線は2回に齋藤大翔内野手の適時二塁打で先制すると、7回に村田怜音内野手の適時打などで2点、8回にも3点を追加した。齋藤は2安打3打点の活躍をみせた。楽天と6-6でヤクルトと引き分けた。初回に先制すると、