楽天は先発の藤原聡大が7回5失点

10日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦3試合が行われた。西武は6-2で中日に勝利した。先発の武内夏暉投手が3回無失点、2番手の松本航投手も5.1回を3安打8奪三振2失点の好投を披露。打線は2回に齋藤大翔内野手の適時二塁打で先制すると、7回に村田怜音内野手の適時打などで2点、8回にも3点を追加した。齋藤は2安打3打点の活躍をみせた。

楽天と6-6でヤクルトと引き分けた。初回に先制すると、2回にオスカー・ゴンザレス外野手、阪上翔也外野手、ルーク・ボイト内野手の適時打で一挙4点を挙げた。しかし先発・藤原聡大投手が、6回に満塁弾で同点にされるなど7回5失点。ワォーターズ内野手の適時打で勝ち越すも、8回に江原雅裕投手が同点に追い付かれた。

ロッテは5-4で巨人に勝利した。1点を追う5回に山本大斗外野手の犠飛で追いつくと、勝ち越されて迎えた8回には山口航輝外野手が適時二塁打を放ち再び同点。9回に2死満塁のチャンスを作ると、杉山諒外野手の適時内野安打でサヨナラ勝利を収めた。6回にはドラフト3位の奥村頼人投手が公式戦初登板。1イニングを無失点に抑えた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）