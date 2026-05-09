トラウトの強烈打球を逆シングル→併殺完成【MLB】Bジェイズ 2ー0 エンゼルス（日本時間9日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「4番・三塁」で先発出場した。初回に先制の適時打を放つだけでなく、三塁の守備でも美技を連発して本拠地を沸かせた。カナダのファンから称賛の声が殺到している。初回に中前適時打を放って打撃で魅せると、守備でも躍動した。2点を