ABCテレビ公式YouTube「虎バンチャンネル」で選ぶ「DIDアワード」阪神ファンに人気のABCテレビ公式YouTube「虎バンチャンネル」では、今季も「DID 大同工業 presents 阪神タイガース DIDアワード」を開催。8日、3・4月度のノミネートプレー3選が発表された。DIDアワードとは、その月の甲子園で最もファンを沸かせたプレーを、DIDブランドアンバサダーを務める“ミスター･タイガース”こと掛布雅之氏と、ファンの投票により選ぶ