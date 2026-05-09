ABCテレビ公式YouTube「虎バンチャンネル」で選ぶ「DIDアワード」

阪神ファンに人気のABCテレビ公式YouTube「虎バンチャンネル」では、今季も「DID 大同工業 presents 阪神タイガース DIDアワード」を開催。8日、3・4月度のノミネートプレー3選が発表された。

DIDアワードとは、その月の甲子園で最もファンを沸かせたプレーを、DIDブランドアンバサダーを務める“ミスター･タイガース”こと掛布雅之氏と、ファンの投票により選ぶ賞。3・4月の受賞候補としてノミネートされたのは、掛布氏が厳選した次の3つのプレーとなった。

○4月7日・ヤクルト戦：才木浩人の16奪三振

先発マウンドを任された才木は3回まで1人の出塁も許さず、6奪三振と好投。4回に2安打で1点、7回に2ランを浴びたが、味方打線の援護もあって8回5安打3失点、16三振を奪って今季2勝目を挙げた。掛布氏は「ボールを投げる位置が高い。ストレートの角度とフォークボールの落差で三振が取れる」と分析した。

○4月9日・ヤクルト戦：茨木秀俊のプロ初先発初勝利

4年目の21歳右腕、茨木はキャリア3戦目で初先発を果たすと、勢いのあるヤクルト打線に6回5安打無失点の内容で初勝利をマークした。掛布氏は「チェンジアップの時こそ、（強く）腕を振るのでバッターのタイミングがずれる」と強みを語った。

○4月17日・中日戦：森下翔太の7号決勝本塁打

1-1で迎えた6回1死、森下は根尾昂投手から左中間席へ決勝本塁打を放った。ファンも総立ちの一発だった。掛布氏は「去年より右手の使い方がかなり変わっている。たぶん今年の森下はキャリアハイの30発を打つ準備をしている。右手が思い通りに使えたときに、これだけ打球が飛ぶんだという結果がついてきている。素晴らしいホームラン」と称賛した。

掛布氏はシーズン序盤の阪神について「藤川監督がチームを1回“壊して”新しいチームを作っている。連覇に向けての新しいスタートは5月、6月くらいから始まっていくと思う」との見通しを語った。「若い選手の見極めができた3月、4月だっと思う」。今後のさらなる加速の可能性にも触れた。

投票は、番組公式X（旧ツイッター）を通じて、または「虎バンチャンネル」で公開中のノミネート動画概要欄から応募フォームにアクセスし、上記3つのプレーから受賞にふさわしいと思うものを選ぶだけ。投票締切は5月15日午後11時59分で、結果は後日、掛布氏が発表する。受賞プレーを当てた人から抽選で、受賞選手の直筆サインボールが5人、6月23日ヤクルト戦の観戦チケットが5組10人に贈られる。（Full-Count編集部）