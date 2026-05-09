阪神のイベントに鳥谷敬氏が参加した阪神は6日に甲子園球場で野球振興を目的としたOB会とのコラボイベント「トライアルベースボール」を開催した。掛布雅之氏らを筆頭にレジェンドOBが集まった。そうそうたるメンバーが並ぶなか、44歳の鳥谷敬氏に対し「カッコ良すぎる」といった声が集まっている。「トライアルベースボール」には掛布氏のほかにも糸井嘉男氏、桧山進次郎氏らも出席。野球未経験の子どもや保護者も参加できる野