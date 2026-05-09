阪神のイベントに鳥谷敬氏が参加した

阪神は6日に甲子園球場で野球振興を目的としたOB会とのコラボイベント「トライアルベースボール」を開催した。掛布雅之氏らを筆頭にレジェンドOBが集まった。そうそうたるメンバーが並ぶなか、44歳の鳥谷敬氏に対し「カッコ良すぎる」といった声が集まっている。

「トライアルベースボール」には掛布氏のほかにも糸井嘉男氏、桧山進次郎氏らも出席。野球未経験の子どもや保護者も参加できる野球体験イベントやタイガースアカデミー生を対象とした野球教室などが行われた。

その中でも話題の1人となったのは鳥谷氏だった。2019年に阪神を退団後、2020年からロッテでプレーし、2021年シーズン限りで現役を引退。それだけに阪神OBとして着用していた縦縞ユニホームにファンも感激していた。

SNS上には「引退しても、カッコ良すぎるぜ」「イケメン」「ただただカッコイイ」「鳥谷のこのユニホーム拝めるとは…」「そのままグラウンドに居ても違和感無い」「ユニホーム姿が新鮮」「鳥谷さんがまさかまたタテジマのユニフォームを着る日が来るとは」「いまでもショート鳥谷、レフト糸井いけそう」「今ならショートのレギュラー奪還しそう……」といった声が並んでいた。（Full-Count編集部）