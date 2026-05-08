ファミリーマート（東京都港区）が、おむすび2個と「ファミマル」対象の「お茶」をセットで購入すると、お茶分が実質無料になる「朝トク！キャンペーン」を5月12日午前5時から期間限定で実施します。同日、新商品のおむすび「鮭だしごはん鮭マヨネーズ」「シーチキン炊き込みごはん」の2種類を新発売します。【写真】で見るとわかりやすい！“実質無料”になる対象のお茶がコレです！新商品のおむすび2種もおいしそう！