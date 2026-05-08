ファミリーマート（東京都港区）が、おむすび2個と「ファミマル」対象の「お茶」をセットで購入すると、お茶分が実質無料になる「朝トク！キャンペーン」を5月12日午前5時から期間限定で実施します。同日、新商品のおむすび「鮭だしごはん 鮭マヨネーズ」「シーチキン 炊き込みごはん」の2種類を新発売します。

【写真】で見るとわかりやすい！ “実質無料”になる対象のお茶がコレです！ 新商品のおむすび2種もおいしそう！

「朝トク！キャンペーン」は、期間中、連日午前5〜11時の間、冷凍食品以外のおむすび全品の中から2個と、「ファミマル」の麦茶・緑茶・ジャスミン茶（600ミリリットル）をセットで購入すると、118円（以下、税込み）分割引され、お茶分が実質無料になるキャンペーン。18日午前11時までです。

新商品の「鮭だしごはん 鮭マヨネーズ」は、しょうゆや鮭だしなどを入れて炊いた、炊き込みごはんのおむすびで、中に鮭だしやたまりしょうゆベースのタレなどで味付けしたマヨソースが入っています。一方の「シーチキン 炊き込みごはん」は、シーチキンや和風だしなどを入れて炊いた、炊き込みごはんおむすびで、中にほのかに甘いマヨソースが入っています。価格はともに158円。

※沖縄県は「ジャスミン茶」ではなく「台湾烏龍茶600ミリリットル」が対象です。