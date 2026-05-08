4月30日、都内で80cmの“特大ミッキーマウス”のぬいぐるみを抱えて歩く、イケメン集団の姿を目撃。その正体は、STARTO ENTERTAINMENT所属の7人組グループ「Travis Japan」だ。でも、いったいなぜ？「この日、おこなわれていたのは、彼らのドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation！！ ―7人のアメリカ旅―』の先行プレミアム試写でした。ディズニープラスで独占配信される作品で、参加できたのは、抽選で選ばれたファン