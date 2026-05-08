西武が「アオフェスユニホーム2026」を発表西武は7日、7月31日から8月26日まで開催する新しい夏の大型イベント「アオフェス2026」で選手らが着用する「アオフェスユニホーム2026」を発表した。こだわり抜いたデザインでファンにも「超いいじゃん」と好評だ。デザインのコンセプトは「ブルーモーメント」。アオフェスを開催する夏のナイターゲーム、夏の青空と夕日が織りなす所沢の空を、3色の青のグラデーションでイメージして