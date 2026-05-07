ファミリーマートの公式「X」アカウントが、人気ホットスナック「ファミチキ」の袋の裏面にある「メモ欄」について紹介しています。【画像】え…謎…コチラがファミマ公式の「ファミチキの裏側」活用法です！ファミチキの袋の「メモ欄」何に使う？公式アカウントは、「知ってた？ファミチキの裏に『メモ欄』があること。意外と知らない人、多い気がします」とコメント。「皆さんなら何て書きますか？」とユーザーに問いか