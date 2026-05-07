「ブルーモーメント」をテーマに15試合で着用西武は7日、7月31日から8月26日まで、新しい夏の大型イベント「アオフェス2026」開催すると発表した。期間中の15試合では、ブルーモーメントをテーマとする爽やかな「アオフェスユニホーム2026」を選手たちが着用する。デザインのコンセプトは「ブルーモーメント」。アオフェスを開催する夏のナイターゲーム、夏の青空と夕日が織りなす所沢の空を、3色の青のグラデーションでイメー