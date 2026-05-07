【土・日曜、祝日限定】抹茶アフタヌーンティーロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」窓から望むガーデンの自然が溶け合うようにデザインされた「ウェスティンホテル東京」のロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」では、2026年5・6月の土・日曜、祝休日限定で「抹茶アフタヌーンティー」が提供されます。ウェスティンガーデンの豊かな新緑を眺めながら、シェフたちが技と感性を尽くして創り上げるデザートとセイボリー、そして香り豊かなティー